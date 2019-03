Algeria: sequestrato un milione di euro falsi

Le forze di sicurezza algerine hanno sgominato una banda di criminali internazionali specializzata nella falsificazione di banconote straniere. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Echorouk”, sono state fermate due persone ad al Sharaq, ad ovest di Algeri, una delle quali di nazionalità di un paese africano, e sono state sequestrate banconote false per un ammontare di un milione di euro.

Le banconote erano di diversi tagli: 500 euro, 100 euro e 50 euro. La banda era pronta a metterli in commercio ed era in procinto di stampare altre banconote false per il valore di mezzo milione di euro. Agenzia Nova