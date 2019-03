Libano: abbiamo 2 milioni di rifugiati, presto nuove migrazioni verso l’Europa

Condividi

26 MAR – Il presidente libanese Michel Aoun, nell’incontro con il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, ha detto che a causa “della situazione economica del Libano nuove ondate migratorie verso l’Europa inizieranno presto“.

Lo riporta la Tass. “Abbiamo 500mila rifugiati palestinesi e circa 1,5 milioni di siriani, una cifra elevata per il nostro Paese”, ha sottolineato Aoun. “L’Europa – ha precisato – è direttamente interessata a risolvere la situazione”. (ANSA)







Pochi giorni fa, il Libano ha chiesto tre miliari di dollari ai donatori internazionali per far fronte all’emergenza causata dalla presenza dei rifugiati. Il premier Hariri ha ribadito l’esigenza di risolvere la crisi dei rifugiati siriani nella regione assicurando il loro “ritorno in sicurezza nella madre patria secondo il diritto e gli accordi internazionali”.

