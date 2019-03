False cittadinanze a 800 brasiliani: 5 arresti e un prete denunciato

Condividi

A 800 brasiliani verrà annullato il passaporto comunitario a cui negli ultimi anni è stato rilasciato pagando a connazionali, titolari di agenzie d’affari, 7.000 euro per ciascuna pratica. Dalla squadra Mobile di Verbania che ha sventato il giro di falsi ideologici in atto pubblico sono stati arrestati in 5 questa mattina: nel Verbano Cusio Ossola un uomo e una donna a Ornavasso, un’altra coppia a Domodossola, un ventiduenne a Meina, nel Novarese. Per quest’ultimo l’accusa è anche di corruzione.

Con poche decine di euro ha convinto il parroco di un paese in provincia di Padova a falsificare un attestato di battesimo che certificasse l’origine italiana dell’avo di un richiedente cittadinanza italiana. Il sacerdote è stato denunciato in concorso con il giovane brasiliano è sottoposto all’obbligo di firma. […]