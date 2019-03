D’Alema: strano che una personalità ROZZA come Salvini possa godere di popolarità

“È stupefacente che una personalità ROZZA come Salvini possa godere di una qualche popolarità in un Paese civile come l’Italia”.

Va capito, poveretto. A sinistra se la sognano una Comunità come la nostra! Buon Maalox anche a D’Alema!”, scrive il ministro Salvini su Facebook.