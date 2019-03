La7, ma la Gruber invita gli ospiti solo per esibire il suo ego sfrenato?

Condividi

Bisognerebbe capire chi suggerisce gli ospiti a Lilli Gruber. Sapere perché li invita. Se li reputa interessanti per il suo pubblico o semplicemente per mettere in mostra il proprio ego da combattente piuttosto stagionata. Ancora una volta, ieri sera, si è faticato a distinguere la giornalista di Otto e mezzo dall’esponente politico di sinistra a cui hanno affidato una trasmissione di propaganda di parte.

Gandolfini, un autentico signore – – Il trattamento riservato dalla rossa di La7 al leader del Family Day, Gandolfini, è stato semplicemente disgustoso e abbiamo ammirato un autentico signore che non si è alzato per andarsene.







La famiglia è al centro del dibattito. Perché diventa un obbligo aggredire in televisione chi ne vuole difendere le ragioni e la tradizione di un istituto che ha ancora una suo rilievo sociale? Madame Gruber sogna un altro mondo ma non ha il diritto di sparare bugie sulla condizione della donna attribuita a Gandolfini e a chi ne segue le battaglie. Forse la signora in rosso si confonde maldestramente con quella parte del pianeta con cui vorrebbe integrarci, la sua cara Musulmania.

Il giudizio severo di Bechis – – Ma nulla giustifica – come ha osservato Franco Bechis, direttore de Il Tempo – il trattamento riservato ieri sera dalla Gruber a Massimo Gandolfini: “Un rogo mediatico, per dirlo con la conduttrice, davvero medioevale. Mai visto nulla cosi violento in vita mia, sono davvero choccato”.

E come Bechis tante altre persone che sono stanche di tanta arroganza in televisione. Sta diventando davvero sconfortante assistere a certo tipo di programmi, condotti da autentici estremisti dell’informazione che non tollerano le idee altrui. È molto grave che si finga di non rendersene conto, è un grave limite comportamentale.

Nessuno vuole giornalisti addomesticati. Ma neppure incivili. Solidarietà a Massimo Gandolfini e a tutti quelli che ieri si sono sentiti lanciare accuse solo perché difendono la famiglia. Non può essere una colpa.

Francesco Storace