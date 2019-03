Commissione UE vuole rendere obbligatorio il patto ONU sui “migranti”

Mesi fa sia l’Italia che altre nazioni della UE hanno cercato di tenere duro sul Global Compact, l’accordo dell’Onu sulle migrazioni, non firmando il patto di Marrakech. Il Giornale oggi riporta la denuncia dell’Enf, il gruppo politico di destra del Parlamento europeo, e di Giorgia Meloni. Entrambi hanno contestato il lavoro della Commissione europea, sottolineando che sta procedendo “in modo surrettizio per rendere legalmente vincolante il patto Onu sulle migrazioni“.

Dunque, ora sembrano vani i tentativi degli ultimi mesi fatti dai Paesi che hanno cercato di bloccare l’accordo. Come ha scritto su Facebook Giorgia Meloni: “La Commissione Europea sta tentando di rendere obbligatorio il Global Compact per l’immigrazione per tutti gli Stati membri, anche quelli che si sono dichiarati contrari“. A poco, a dire della Meloni, sarebbe servito non presenziare a Marrakech e votare a sfavore in Parlamento.