Terroristi di ritorno e islamici ‘radicalizzati’ in casa, allarme degli 007 in Italia

Il problema sicurezza non è rappresentato solo dal ritorno dei foreign fighters dall’estero. “Uno degli ambiti di maggior impegno” per l’Intelligence italiana è rappresentato “dal fenomeno dei ‘radicalizzati in casa’, un bacino sempre più ampio e sfuggente che richiede – avvertono gli apparati di sicurezza – una serrata attività di ricerca e monitoraggio volta a cogliere per tempo segnali anticipatori di possibili transizioni dalla radicalizzazione all’attivazione violenta“.

Sono 138, secondo le stime più recenti, i ‘foreign fighters’ filo-jihadisti partiti in questi anni dall’Italia con l’obiettivo di combattere nelle file dell’Isis in Siria e in Iraq. Non più di un decimo, una dozzina di persone, è di nazionalità italiana. Per il resto si tratta di stranieri che hanno soggiornato nel nostro Paese o per qualche motivo sono transitati per il territorio italiano. Sarebbero solo 12, al momento, i militanti filo-jihadisti rientrati in Italia, cinque dei quali sono attualmente detenuti. Si calcola che una cinquantina di combattenti siano stati uccisi nei luoghi del conflitto.