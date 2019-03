L’ultima carnevalata dei ‘buonisti’: selfie e giubbotto dei migranti

Condividi

L’ultima moda dei buonisti? Indossare il giubbotto di salvataggio che spesso viene usato in mare quando vengono salvati dei migranti. Una “moda” social subito sposata da diversi esponenti del mondo buonista di casa nostra. Sindaci, giornalisti e attivisti delle ong. L’intento di “Orange Vest Movement” è uno solo: “Evitare la criminalizzazione delle Ong”. E già nella presentazioni gli obiettivi sono molto chiari: “Siamo Orange Vest Movement, e ci impegniamo a combattere con tutte le nostre forze chiunque consideri un atto di solidarietà un crimine umano. Siamo un movimento salva gente, partorito da una comunità internazionale che crede che ogni persona meriti di essere salvata.

Indossare l’Orange Vest significa non restare indifferenti alle migliaia di morti nel Mediterraneo Centrale. Abbiamo bisogno di te affinché sempre più gente lo indossi e sempre meno gente venga lasciata morire in mare, in questa assurda campagna di criminalizzazione delle Ong”.