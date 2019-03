Finale Emilia, 50enne marocchina sgozzata in casa dal nipote

Una donna di 50 anni, Hannioui Khaddouj, di nazionalità marocchina, è stata uccisa intorno alle 18 in un’abitazione in vicolo dei Grigioni a Finale Emilia, nei pressi di piazza Verdi. Per l’omicidio della donna è stato arrestato il nipote 32enne, Mohammed El Fathi, che l’avrebbe sgozzata con quattro fendenti al collo. Il cadavere è stato trovato in cucina dal figlio, un 17enne.

Sul posto i carabinieri e il 118: El Fathi è stato portato via con l’ambulanza, di recente era stato dimesso da una clinica psichiatrica di Modena.