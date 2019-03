UE, Borghezio: commissione d’inchiesta su ‘suicidio’ di Laura Pignataro

Condividi

L’On. Mario Borghezio, con un’interrogazione alla Commissione Europea, scrive che “un’indagine giornalistica di Jean Quatremer del quotidiano francese Libération ipotizza il collegamento tra il suicidio di un alto funzionario dell’ufficio legale della Commissione Europea, l’italiana Laura Pignataro, e la nomina a Segretario Generale della Commissione del potente funzionario tedesco Martin Selmayr con procedure di contestata legittimità”.

Borghezio rileva altresì: “Risulterebbe che Laura Pignataro fosse stata costretta a difendere la nomina, viziata di irregolarità, di Martin Selmayr, già capo di gabinetto di Jean-Claude Juncker, a Segretario Generale della Commissione Europea”. Inoltre, per Borghezio, “il caso del suicidio è stato rapidamente chiuso, ma testimonianze raccolte dal giornalista rivelano come la Pignataro fosse fortemente sotto pressione per essere stata costretta a difendere contro ogni evidenza la legalità delle procedure della nomina del Segretario Generale davanti al Parlamento Europeo”.