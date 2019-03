Mare Ionio, sindaco di Palermo Orlando Cascio: indagate anche me

“Chiedo a chi sta indagando se non ritenga opportuno estendere anche a me questa indagine perché io mi sento assolutamente complice di questa iniziativa”. A dirlo è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della 24esima Giornata della memoria per le vittime delle mafie, organizzata da Libera anche nel capoluogo siciliano, parlando dell’indagine aperta dalla Procura di Agrigento sulla nave della Ong italiana che ha prelevate 49 clandestini, sbarcati a Lampedusa.

Il primo cittadino ha ricordato che sulla nave Mare Jonio accanto alla bandiera italiana sventola anche quella di Palermo. “Siamo tutti complici di salvataggio di vite umane” ha aggiunto, sottolineando la necessità di “un’Europa dei diritti”.