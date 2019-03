La Milano di Sala e Majorino, “agli immigrati 2 case popolari su 3”

Sarà la legge, sarà il bando, sarà quello che volete. Ma i numeri parlano chiaro: sui primi 300 posti del bando per l’assegnazione delle case popolari ben 207 sono stranieri. Per Silvia Sardone il “21esimo bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria comunale” non è altro che una conferma del “welfare anti-italiano tanto caro alla sinistra”. In sostanza, sottolinea la consigliera comunale e regionale del Gruppo Misto, “due alloggi su tre finiscono a immigrati“. “Scorrendo la lista sembra di essere in Nordafrica o in Sudamerica – insiste Sardone – non certo a Milano: i cognomi italiani sono la netta minoranza e purtroppo sarà sempre così finché non verranno adottati correttivi ai bandi”.

Una soluzione ci sarebbe: quella adottata dal Comune, a guida centrodestra, di Sesto San Giovanni. Lì il sindaco Roberto Di Stefano e l’assessore Claudio D’Amico hanno imposto che anche gli stranieri presentino un documento, prodotto dal loro Stato di appartenenza, che dimostri la non sussistenza di una proprietà all’estero. In passato bastava presentare una autocertificazione, praticamente non controllabile. In questo modo D’Amico ha raggiunto “risultati straordinari”: “Nel 2016 la sinistra aveva assegnato 32 alloggi, di cui 29 a stranieri”, spiegava al Giornale.it. Nel 2017 tutto è cambiato: “Noi abbiamo consegnato più appartamenti di loro, ben 39, e solo due di questi sono finiti ad immigrati”.