Stadio Roma, arrestato presidente del Consiglio comunale

Il presidente dell’assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell’ambito dell’inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. Per De Vito, scrive Repubblica, l’accusa sarebbe di corruzione.

L’arresto è avvenuto all’alba e i carabinieri del comando di Via In Selci hanno perquisito l’appartamento del politico Cinquestelle. De Vito, scrive ancora il quotidiano riguardo alle accuse della procura, avrebbe incassato direttamente o indirettamente delle elargizioni dal costruttore Luca Parnasi per favorire il progetto immobiliare del nuovo stadio.