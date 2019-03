Pamela, domani perizie decisive: Oseghale verso l’ergastolo

Condividi

Domani, a Macerata, in tribunale bisognerà reggersi forte. Al processo Oseghale saremo alla giornata decisiva, quella dei medici legali. L’orrore entrerà in aula, con i macabri dettagli sulla fine orrenda di Pamela Mastropietro. A deporre saranno per l’accusa i professori Cigolani e Froldi, per la parte civile Regimenti, Furnari e la criminologa Bruzzone. Non compariranno ancora i medici reclutati per la difesa di Oseghale, che comunque vanta professionisti di valore, a conferma che in Italia il diritto a difendersi non è affidato certo alle tribù nigeriane. Il collegio difensivo si farà ascoltare in un’udienza successiva.

La triste partita sull’assassinio di Pamela si giocherà sul momento della sua morte, prima dell’orrendo rituale del sezionamento del suo corpo in più parti. A meno che non si dimostri che quella pratica iniziò con la ragazza ancora in vita.

Dissanguata per le coltellate – – La difesa del nigeriano punta le sue carte su un’overdose fatale che avrebbe ammazzato la giovane. E quindi di aver trovato tracce di eroina nel suo sangue e che le lesioni riscontrate erano su un corpo già privo di vita.

Una tesi che fa a pugni con quanto affermano l’accusa e la parte civile. Pamela non è stata uccisa dalla droga, ma dalla violenza subita. E probabilmente saranno elencate con la precisione fredda di chi conosce alla perfezione il corpo umano, le lesioni sulla fronte, sulle braccia, i fori sui fianchi, le ferite inflitte al fegato. Il tutto indicando anche i momenti diversi di quello che i medici legali certificano come un delitto. Dando valore scientifico – con i sofisticati esami di laboratorio compiuti – anche alle parole del supertestimone Marino, che ha riferito di aver raccolto in carcere le confessioni di Oseghale.