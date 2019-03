Congresso Famiglie, minacciati albergatori che ospiteranno relatori

Condividi

“ Ad alcuni albergatori veronesi sono arrivate minacce riguardo all’ospitalità dei relatori del Congresso mondiale delle Famiglie. Minacce che noi abbiamo decisamente respinto al mittente“. A denunciare l’accaduto Giulio Cavara, presidente dell’Associazione albergatori di Confcommercio Verona.

Nella città veneta, dal 29 al 31 marzo prossimi, si terrà il tredicesimo Congresso Mondiale delle Famiglie. Un evento che da giorni sta scatendando una serie di polemiche: più volte gli organizzatori hanno difeso il Congresso da fake news e attacchi.







Ora a scendere in capo sono gli albergatori. “ Noi svolgiamo il nostro lavoro in modo professionale con chiunque arriva nelle nostre strutture senza alcun tipo di ideologia, a prescindere dalle idee politiche, dalla religione, dalla razza “, ha continuato Cavara.