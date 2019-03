Salerno: sfruttamento immigrazione clandestina, 35 arresti

Migranti fatti arrivare in Italia con la promessa di un permesso di soggiorno e poi costretti a lavorare nei campi per pochi euro all’ora, a volte gratis, trattati come schiavi. Nel Salernitano un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno ha portato all’arresto di 35 persone con l’accusa a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, tratta di persone e altro, con l’aggravante del reato transnazionale.

A spiegare come la banda aggirava la legge, il procuratore di Salerno Luca Masini.”A differenza del fenomeno migratorio clandestino, in questo caso i migranti arrivano sulla scorta di provvedimento formalmente lecito ma che viene emesso grazie all’elusione delle domande flussi tramite il rilascio nel portale del ministero dell’Interno di dichiarazioni di disponibilità all’assunzione, ideologicamente false nel senso, che il contratto non si perfeziona mai”.