Pd, Zingaretti accoglie appello di Prodi: 21 marzo bandiere UE alle finestre

Condividi

Zingaretti fa suo l’europeismo di Prodi – – Il Partito democratico sembra essere l’unico partito che alle prossime elezioni europee rivendicherà con orgoglio il suo europeismo e l’obiettivo della costruzione degli Stati Uniti d’Europa. A confermare la linea é stato il neo-eletto segretario, Nicola Zingaretti, che durante l’assemblea che lo ha incoronato (confermando il risultato delle primarie) ha aperto all’iniziativa dell’ex premier Romano Prodi.

Bandiere Ue alle finestre – – “La lista unitaria per l’Europa parte dalla consapevolezza che l’Europa si salva se cambia. Vi propongo dunque la prima iniziativa: facciamo nostro e raccogliamo l’appello di Romano Prodi per fare del 21 marzo una giornata per la nuova Europa esponendo le bandiere dell’Unione alle nostre finestre”, ha detto Zingaretti durante la sua relazione in Assemblea.