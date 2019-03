Friuli, “Gestori accoglienza risarciscano le persone danneggiate dai loro ospiti”

Chi ha subìto danni da un richiedente asilo deve essere risarcito, questo stabilisce la mozione proposta dalla Lega ed approvata dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. L’idea è di Mauro Bordin, consigliere e capogruppo regionale del Carroccio, che ha deciso di prendere dei provvedimenti in seguito ai numerosi fatti di cronaca avvenuti sul suo territorio. Troppe volte i residenti sono stati vittime di reati commessi da extracomunitari, talvolta anche minori stranieri non accompagnati, e non hanno mai ottenuto dei concreti risarcimenti per i danni materiali o personali subìti.

Qualche giorno fa, dunque, la mozione proposta questo autunno dalla Lega è stata approvata. “Questo è un chiaro segnale di cambio di rotta, teso a difendere gli interessi dei cittadini che si ritrovano, loro malgrado, a pagare le conseguenze di reati commessi da altri” ha esultato Bordin, chiaramente entusiasta per il risultato, come riportato da “UdineToday”. Una “lotta” portata avanti anche per “imporre ai soggetti che ricevono contributi pubblici per gestire l’accoglienza di munirsi di adeguata polizza assicurativa per garantire un equo indennizzo in favore di operatori o di terzi che abbiano subito danni ad opera dei loro ospiti”, spiega il capogruppo leghista.