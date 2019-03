Parlamento UE: piu’ risorse per i migranti, proposta approvata

STRASBURGO – Più risorse per le politiche per l’asilo e l’immigrazione, per proteggere le frontiere esterne e per sostenere gli Stati membri nel settore della sicurezza. È quanto chiede il Parlamento europeo, che oggi a Strasburgo ha approvato la sua proposta per il periodo post-2020 per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif), per il Fondo Sicurezza Interna (Isf) e per il nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Ibmf).

Gli eurodeputati hanno chiesto di aumentare a 10,4 miliardi di euro in prezzi correnti le risorse per il Fondo Amif per il periodo 2021-2027. L’Eurocamera ha inoltre proposto di portare la dote per il Fondo Isf a 2,5 miliardi di euro in prezzi correnti e ha chiesto di destinare 8 miliardi di euro in prezzi correnti al nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere. La relazione sul Fondo Amif è stata approvata senza i voti del Ppe.