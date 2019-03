Omicidio Marco Biagi, brigatista Boccaccini chiede riduzione di pena

Simone Boccaccini, uno dei brigatisti condannati per l’omicidio del giuslavorista Marco Biagi nel 2002, ha chiesto una riduzione di pena per il vincolo della continuazione tra la sentenza sull’attentato e quella del processo per banda armata.

Il sostituto procuratore generale Valter Giovannini non si è opposto, ma ha chiesto una riduzione minima: “Lo Stato deve rispettare la legge, ma anche affermare la sua supremazia su questi soggetti che fecero rivivere un terrore che si pensava superato per sempre”, sono le parole di Giovannini.