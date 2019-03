Rompe i denti a una vigilessa con una ginocchiata: gambiano subito libero

Dieci giorni di prognosi da trascorrere in ospedale con l’arcata superiore dei denti gravemente danneggiata. Sono queste le conseguenze provocate da una violenta aggressione ai danni di un’agente della polizia locale di Conegliano, avvenuta la sera dell’8 marzo.

Come riportato dal sito “Qdpnews”, la vigilessa è stata aggredita da un 35enne di origine gambiana, con il permesso di soggiorno scaduto. L’uomo, visibilmente ubriaco, era entrato in un supermercato del centro di Conegliano e aveva provato a rubare una bottiglia di superalcolico. Smascherato dal personale del negozio, per il 35enne i guai sono iniziati con l’arrivo dei vigili urbani che lo hanno condotto al comando di Piazzale San Martino dove, dopo essersi accorti che il suo permesso di soggiorno per motivi umanitari era scaduto, l’hanno denunciato per ubriachezza.