Clima, mozione Pd ”contro i cambiamenti climatici”

All’indomani dell’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e in vista dello sciopero globale per il clima programmato per il 15 marzo, il gruppo Pd del Senato presenta una mozione contro i cambiamenti climatici che impegna il governo a “adottare con urgenza interventi che consentano concretamente al nostro Paese la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati e sottoscritti a livello internazionale”.

La mozione, primi firmatari Andrea Ferrazzi e Valeria Fedeli, è stata presentata alla presenza del capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, e di rappresentanti di numerose associazioni legate ai temi ambientali che hanno sottolineato la necessità di realizzare “sinergie” tra le politiche ambientali e quelle industriali.