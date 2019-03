Migranti sui binari, interrotta la linea internazionale Ventimiglia-Nizza

Migranti sui binari a Monaco, interrotta la linea internazionale Ventimiglia-Nizza. Lo stop, per motivi di sicurezza, è scattato nella prima mattinata di oggi quando un macchinista all’ingresso di una galleria a Cap d’Ail, nel tratto tra il Principato e Nizza, ha visto alcune persone schiacciarsi contro la volta di cemento del tunnel per non essere investite.

Il traffico ferroviario tra la Riviera è la Costa Azzurra è andato in tilt, con disagi per le centinaia di lavoratori frontalieri che si spostano intorno al confine. La tratta Ventimiglia-Nizza è stata bloccata per consentire alla gendarmeria di effettuare una ricognizione di tutte le gallerie alla ricerca dei clandestini (che però sarebbero riusciti a fuggire). Ritardi e rallentamenti hanno avuto ripercussioni su tutta la tratta “turistica”, dalla frontiera fin oa Cannes e Grasse.