Cirinnà, ammuina. E ringrazia “la Bestia di Salvini” per la visibilità

Chissà che cosa frulla per la testa a Monica Cirinnà. Inebriata dagli insulti che ha inviato a mezzo socialfoto a larga parte del popolo italiano, resta nella parte che ha scelto. E, intervista da Radio Cusano Campus, insiste, rendendo evidente la strumentalità della sua “posa“. La manfrina su Dio, Patria e Famiglia le è servita solo per ragioni di visibilità personale, confidando sul silenzio – evidentemente complice – del segretario Zingaretti. Che non ha detto una sola parola sulla cosiddetta “vita di merda”, a dispetto di tanti cattolici che pure militano nel Pd. Costretti a tacere anche loro.

La recita per ragioni di visibilità – – Ma la sceneggiata che ha indignato tante persone sembra una recita, un’ammuina, ad ascoltare la senatrice ai microfoni della radio. Monica Cirinnà è arrivata ad esclamare “Grazie Salvini!”. E il motivo è presto detto: “Lui mi ha dato una visibilità pazzesca, grazie alla Bestia di Salvini ieri sono stata trend topic su twitter, ma quando mi ricapiterà più?”. Capito? Il tema non è un’opinione da esprimere, pure se offensiva. Ma quello del proprio protagonismo. Se non sei trend topic non sei nessuno.