Castelvetro, rapina in villa: famiglia malmenata da 5 banditi

CASTELVETRO. Famiglia rapinata alle 22 di domenica sera a Villa Albertina, in via Bortolini. Cinque banditi armati sono entrati nella proprietà della famiglia Grampassi, titolare della ditta SpM che produce macchine per pasticcerie e gelaterie.

I banditi si sono introdotti da una finestra dopo essersi aperti un varco nella rete di recinzione. Uno è rimasto all’esterno a sorvegliare che non arrivasse nessuno. Gli altri – tre secondo le testimonianze – sono entrati in casa e si sono diretti nella camera da letto di famiglia Umberto Grampassi e lo hanno svegliato. Così come hanno svegliato le altre persone in quel momento presenti in casa, due nipoti ventenni, la badante, la figlia, la nipote dell’uomo.