Zingaretti: “dobbiamo dimostrare che SIAMO migliori degli altri”

“Spalancherò porte e finestre per costruire una forma di partito radicalmente e totalmente diversa. Penso a grandi forum tematici aperti anche chi non è iscritto al Pd, vorrei cambiare la sede nazionale del partito da via del Nazareno e costruire sedi del Pd dove il primo piano sia destinato al co-working delle idee”. Il neo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti annuncia così, intervistato a ‘Che Tempo che fa’ su Rai 1, la sua rivoluzione dem.

Poi l’attacco agli avversari: “Io penso – dice il segretario – che sia finito il ‘cattivismo’ della Lega, la ricerca ossessiva di capri espiatori, come se questo aiuti la persona arrabbiata a stare meglio. Il ‘cattivismo’ è l’oppio della rabbia“.