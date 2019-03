Tunisino armato di machete e martello aggredisce carabinieri

Pavia – Momenti di pura follia quelli vissuti nella notte tra sabato e domenica in via Trivulzio a Vigevano, località in provincia di Pavia. Per sfuggire al fermo da parte dei carabinieri, un 31enne tunisino si è scagliato contro i militari intervenuti per sedare una rissa scoppiata tra immigrati, riuscendo a ferirne uno ad un polso.

Lo straniero, al termine di una accesa lite con un altro immigrato, pensando di non essere visto ha prelevato da una fessura di un muro in costruzione un machete ed un martello e li ha nascosti sotto il maglione. L’azione, fortunatamente, non è sfuggiva agli attenti occhi dei militari che, intuendo un imminente pericolo, hanno prontamente disarmato il nordafricano. L’extracomunitario, però, ha opposto resistenza e, nel tentativo di divincolarsi, ha morso un carabiniere al polso sinistro, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.