Gilet gialli, poliziotto schiaccia sotto i piedi gli occhiali di un manifestante fermato. E noi dovremmo fare un’Unione Europea alleandoci con questo tipo di gente? Un errore del genere lo abbiamo fatto 70 anni fa. Non è da ripetere.

Intanto la magistratura francese tace e questo significa che c’è un accordo generale sul tollerare tali comportamenti della “polizia di regime”.

Watch what the police is doing with the glasses of a #GiletsJaunes protester. 😳#France #YellowVests pic.twitter.com/PGSbMPZi4z

— Ali Özkök (@Ozkok_) March 10, 2019