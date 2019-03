Associazione a delinquere e traffico di droga, presa banda di nigeriani

Una banda di nigeriani dedita al traffico di droga è stata scoperta e sgominata a Modena dalla Guardia di Finanza, dopo una lunga indagine, iniziata nel 2017. A essere state incriminate sono circa dieci persone, tutti cittadini extracomunitari di origine nigeriana, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio.

La banda di nigeriani aveva base a Modena e qui si occupava di trafficare droga proveniente dai Paesi Bassi, che veniva fatta arrivare in Italia attraverso dei corrieri, che trasportavano nel proprio corpo gli ovuli di sostanze stupefacenti che acquistavano nei Paesi Bassi. Una volta presa la droga, i corrieri arrivavano all’aeroporto Orio al serio di Bergamo, e da lì rivendevano le sostanze illegali, cocaina ed eroina soprattutto, nella zona di Modena. Proprio per questo collegamento tra lo scalo bergamasco e il modenese, a far partire le indagini sono stati i finanzieri di Bergamo, che avviarono le investigazioni dopo aver arrestato nel marzo 2017 tre ovulatori all’aeroporto.