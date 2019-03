Afghanistan: leader talebano viveva vicino alla base USA

Condividi

Un libro rivela che il leader dei talebani ha vissuto gli ultimi giorni vicino alla base americana in Afghanistan, mentre la CIA guardava altrove. Un giornalista olandese sostiene che il capo e il co-fondatore del Taliban, il mullah Omar, che aveva una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa, ha vissuto tranquillamente a pochi passi da una base americana.

L’ascesa al potere di Omar iniziò quando si unì ai Mujaheddin afghani per combattere l’esercito sovietico negli anni ’80. Egli ha co-fondato i talebani nel 1994 e nel giro di due anni ha conquistato vaste aree di territorio, compresa la capitale, Kabul. Accusato di ospitare Osama bin Laden dopo gli attacchi dell’11 settembre, Omar divenne un obiettivo degli Stati Uniti durante l’invasione dell’Afghanistan, ma eluse i suoi persecutori fino alla sua morte, avvenuta nel 2013.







Nei dodici anni tra l’invasione e la morte di Omar, i funzionari statunitensi e la CIA credettero che si nascondesse in Pakistan. In realtà, il giornalista olandese Bette Dam sostiene, in un libro di prossima uscita, che fosse sotto il loro naso fin dall’inizio.

L’ex guardia del corpo di Omar e una schiera di funzionari afghani hanno detto a Dam che Omar aveva trascorso i primi quattro anni di insurrezione vivendo in una modesta casa nella provincia di Zabul, a un’ora di cammino dalla base operativa della Marina degli Stati Uniti.

Occasionalmente le forze americane hanno perquisito l’area, cercando la cassaforte di Omar mentre il capo talebano si nascondeva dietro una porta segreta. Quando gli Stati Uniti hanno iniziato a costruire un’altra base FOB a poche centinaia di metri dal suo nascondiglio, Omar ha fatto le valigie e si è trasferito in una capanna di fango nel remoto distretto di Siuray, questa volta all’ombra di FOB Wolverine, sede di oltre 1.000 truppe della coalizione. “Era molto pericoloso per noi lì”, ha detto la guardia del corpo di Omar al giornalista Dam.

A volte c’era solo la larghezza di un tavolo tra noi e l’esercito straniero.

Nei suoi otto anni a Siuray, Omar fu il leader spirituale dei talebani, ma raramente fece piani militari con i militanti. Ha ricevuto cibo e vestiti dalla gente del posto, irritata dalla presenza degli Stati Uniti ed è rimasto in casa, pregando e meditando.

Il libro contraddice la narrazione degli Stati Uniti sulla posizione di Omar. Raccogliendo quasi un decennio di informazioni dall’Afghanistan, i suoi risultati principali sono stati tradotti in inglese dallo Zomia Center, un think tank di New York. Per quanto riguarda il modo in cui Omar avrebbe potuto eludere la più grande potenza militare del mondo per oltre un decennio, Dam ha detto che era “questione di fiducia.”