Rapina in gioielleria, 87enne a processo per aver difeso la famiglia

Un anziano gioielliere di Partinico, sparò, ferendolo al polso, ad uno dei ladri della banda che si era introdotta a casa sua per commettere una rapina, dopo aver minacciato con una pistola, con violenza, moglie e figlia. Per il Gip non fu legittima difesa (persino per la procura lo era invece). E ora il rapinatore chiede persino 100mila euro di risarcimento!