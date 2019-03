Comunali Firenze, Nardella: “Se vinco io, parcheggi gratis sulle strisce blu”

Condividi

“Dal 2020, oltre allo “scudo verde”, vogliamo rendere gratuiti tutti i parcheggi nelle strisce blu per i residenti di Firenze, ovunque e indipendentemente dalla Zcs di appartenenza. Che ne pensate, siete favorevoli?”, lo scrive il sindaco Nardella sul suo profilo Facebook. Il primo cittadino chiede ai fiorentini cosa pensano della proposta. I commenti sono contraddittori: c’è chi dice che è un’ottima idea, mentre altri dicono che è contraddittorio parlare di ‘scudo verde’ e rendere i parcheggi gratuiti sulle strisce blu, altri ancora dicono che è meglio incentivare l’utilizzo della tramvia.

La contro-proprosta di Forza Italia – – Questa mattina gli azzurri fiorentini hanno fatto una conferenza stampa sulla ztl della città. Presentando dieci proposte. Tra le altre la riduzione dell’orario della ztl diurna passando dall’attuale orario 7.30-20.00 a un orario ridotto 8.30-18.30, poi l’abolizione della ztl per il sabato pomeriggio, lasciando l’ingresso libero dalle 13:00 in poi.







Inoltre hanno proposto la revisione della collocazione delle telecamere di ingresso in ztl in prossimità delle autorimesse pubbliche, spostandole subito dopo l’autorimessa: questo consentirebbe di ”guadagnare” oltre 2000 posti auto e poi l’attuazione di un piano parcheggi con posti gratis per i residenti del centro storico in modo da liberare vie e piazze dalle auto.

I forzisti vorrebbero telepass gratis per i residenti, più vigili urbani, il potenziamento del servizio navetta e dei parcheggi in centro città ed infine l’Aumento delle piste ciclabili.

