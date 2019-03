Riscaldamento globale: 16enne che fa sciopero a scuola nominata ‘donna dell’anno’

Condividi

ROMA, 8 MAR – La sedicenne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il clima in tutta Europa, è stata nominata donna dell’anno nel suo Paese, in base a un sondaggio dell’istituto Inzio per il giornale Aftonbladet. Greta è stata la più citata davanti alla leader dei cristiano-democratici Ebba Busch e alla principessa Victoria. “Wow! E’ incredibile”, ha commentato la giovane citata dal quotidiano svedese.

Ecco chi c’è davvero dietro Greta Thunberg

Dall’agosto 2018 Greta Thunberg organizza ogni venerdì uno sciopero scolastico per il clima, seguito in diversi Paesi europei. Venerdì 15 marzo è prevista una mobilitazione mondiale in 75 Paesi. Anche un altro giornale svedese, Expressen, ha nominato Greta donna dell’anno ma per decisione di una giuria. ANSA