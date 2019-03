Sesto San Giovanni: sindaco inaugura il giardino ‘Oriana Fallaci’

Condividi

«Giardino Oriana Fallaci». Il messaggio che il sindaco di Sesto San Giovanni vuol mandare è molto chiaro, come la direzione di marcia della sua amministrazione: due anni fa la città alle porte di Milano stava per avere una grande (e controversa) moschea, adesso ha un luogo pubblico intitolato alla grande giornalista e scrittrice, diventata simbolo di una riscossa morale contro la minaccia islamista e fondamentalista. Di questo ha parlato il sindaco, Roberto Di Stefano, inaugurando il giardino, che si trova in pieno centro, a 500 metri dal Municipio.

La sinistra non deve aver troppo gradito la scelta, visto che alla cerimonia di ieri non si è fatto vedere nessuno dell’opposizione.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver dedicato un luogo della nostra città a una grandissima italiana come Oriana Fallaci – ha commentato il sindaco – Ha onorato il nostro Paese con i suoi libri, i suoi reportage, le sue inchieste giornalistiche e le sue interviste ai grandi della Terra». «Abbiamo voluto fare questa intitolazione nel periodo della Festa della donna, – ha detto anche – proprio per ricordare una donna coraggiosa, nota in tutto il mondo». […]

www.ilgiornale.it