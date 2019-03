“La TAV non s’ha da fare. E’ in atto un piano per indebitare FS e poi privatizzarla”

La TAV non s’ha da fare di Nicoletta Forcheri

Scrivo questo breve articolo per supplicare il governo di rifiutare la

TAV. In tutti questi anni non me ne sono interessata veramente, ma ho

sempre sentito che non ce la raccontavano mai né tutta né giusta.

Anche in queste ore concitate che è sul tavolo dei ministri, e che

tutti ne parlano, non si capiscono bene i termini del problema,

semplicemente perché ce li nascondono, eppure questa sera Travaglio a

Otto e Mezzo ha detto due dati finanziari che mi hanno lasciata

perplessa e cioè, la quota spettante all’Italia per costruire il

“buco” è già stata messa a disposizione, la quota francese no, la

quota dell’UE ancora di meno perché è prevista a fine opera.

Allora sono andata a vedere la TELT, la società di gestione dei

lavori: e già qua la prima brutta sorpresa. Ditemi voi il senso di

costituire una società 50/50 naturalmente con SEDE LEGALE a PARIGI,

composta dallo STATO FRANCESE per parte francese e da una società per

azioni partecipata dal ministero delle Finanze, capoholding di una

galassia di partecipate anche miste pubblico privato, Ferrovie dello

Stato italiano SpA, per parte italiana? Cioè con una società

“privatizzanda”?

Ma è possibile che gli italiani siano sempre così supini? Così

distratti? Così ingenui? Questo significa semplicemente che è in atto

un piano per far fallire FS e farla prendere la Francia, perché se lo

Stato francese non può mai fallire, almeno al momento, FS invece

essendo una SpA può fallire, soprattutto se si espone a opere e

acquisti folli e in particolare se nella sua galassia ci sono soggetti

privati che dal di dentro creano flussi finanziari distrattivi tali da

prosciugarla, come è sempre successo per indebolire una chicca di

stato e prendercela.

C’è una differenza ONTOLOGICA ESSENZIALE tra uno Stato, soprattutto

come la Francia, e una società per azioni sia pur partecipata da uno

Stato ! Non capirlo o continuare a non averlo capito è da criminali

stolti, ed è la stessa differenza che corre tra una banca centrale di

diritto pubblico e una banca centrale direttamente controllata dal

governo e dal ministero delle Finanze il cui capitale, per statuto,

appartenga allo Stato, come è il caso della Banque de France. Nel

primo caso abbiamo una banca centrale che pur dovendo fare i nostri

interessi fa quelli dei suoi azionisti, come abbiamo visto

continuamente in Italia, nel secondo caso invece abbiamo una banca

centrale che deve fare gli interessi che le dettano i governanti

controllati dal parlamento rappresentanti il popolo, se la democrazia

funzionasse come dovrebbe. E sappiamo che nell’eurozona non funziona,

ma almeno uno ci prova.

Quindi costituire una società “paritetica” di diritto FRANCESE con

sede legale in FRANCIA con lo Stato francese non è, a propriamente

parlare, un affare equilibrato e simmetrico. Anzi, significa

semplicemente mettersi nella bocca del lupo. Soprattutto sapendo come

ci trattano gli ambienti di affari e di Stato francesi che hanno

deferito alla Commissione europea il caso dell’accordo di acquisto di

Cantieri Navali da parte di Fincantieri allorquando la Commissione

stessa ha comunicato che le dimensioni della transazione non sarebbero

tali da giustificare l’esame del caso, che ciononostante sta

effettuando. Stracciare un accordo già preso, e la Francia non solo

non subisce alcuna penale ma quasi quasi la Commissione le da ragione

pur essendo in plateale violazione delle sue regole di concorrenza!!

Quanto sopra dovrebbe essere sufficiente per lo Stato italiano, o la

sua partecipata, di NON entrare in affari con uno Stato che sappiamo

essere ancora sfacciatamente colonialista, in modo così asimmetrico,

in una cosa così delicata come un “buco” sotto le montagne di confine.

E in caso di minaccia di “sanzioni” da parte dell’UE, dobbiamo

semplicemente ribellarci. Perché alla Francia nessuna penale e noi

sempre pagare ??? Ma non lo sentite l’odor di bruciato? Quand’è che

decidete di dire di NO e basta?

Poi vado a vedere FS: è una società florida il cui risultato netto è

un po’ frenato nel 2017 ma che continua a fare acquisti di società,

una galassia (cfr.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/investor-relations/nuove-acquisizioni.html), che ha un rating BBB di due agenzie di rating e con OUTLOOK

NEGATIVO. Una ragione ulteriore per non entrare in questa impresa!

La società FS SpA, che ora è la capoholding – nasce nell’ambito delle

privatizzazioni delle aziende pubbliche volute dalle famigerate leggi

sulle privatizzazioni degli anni 92 e 93. Pochi lo sanno ma la

concessione per l’esercizio del servizio ferroviario di trasporto

pubblico ha una durata di 60 anni (era di 70 anni ma è stata ridotta

successivamente) dal novembre 1993 (quindi fino al 2053!!). Prodi e

D’Alema hanno completato la divisione tra Trenitalia e la gestione

dell’infrastruttura RFI spa, che ha appena svenduto tutto il commercio

in franchising di Grandi Stazioni spa a una società francoitaliana con

sede in Lussemburgo. FS, che dovrebbe essere di Stato, continua a fare

acquisti di società all’estero svendendo gioielli di famiglia e invece

di permettere ai normali cittadini italiani di aprire bar e ristoranti

nelle stazioni, offrendo loro opportunità di lavoro dignitoso, cede

tutto d’un pezzo il “retail” a una società, offrendo quindi lavori da

schiavi in una catena: in barba alle norme sulla concorrenza UE!

Tra le società partecipate in misto pubblico privato ci sono ad

esempio grandi patrimoni dello Stato che dovrebbero essere

inalienabili come Grandi Stazioni SpA che comprende le maggiori

stazioni monumentali del paese, già controllate da FS ed Eurostazioni

SPA quest’ultima controllata dalle società di Caltagirone, Benetton,

Pirelli e dalla Società nazionale delle Ferrovie FRANCESE ! Cioè

abbiamo le nostre Stazioni patrimonio immobiliare controllate dai

soliti prestanome scorrirotelle e dall’azienda delle ferrovie pubblica

FRANCESE!! Anche il retail di Centostazioni spa è appena stato ceduto

ad una società privata, giusto per peggiorare la situazione dei

piccoli imprenditori italiani della ristorazione. Ma quand’è che

direte NO a tutto questo scempio?

La chicca è che vige per tale gruppo, esattamente come per la Banca

d’Italia, il principio di indipendenza patrimoniale, gestionale e

contabile dallo Stato. Quindi una società indipendente dallo Stato

entra in affari con il grande Stato francese il quale ha persino dei

ministeri che agiscono direttamente da banca, come il Tesoro che funge

da Banca centrale dei dom tom e della Françafrique, o l’Agence

française de développement, un ente pubblico detto EPIC (entreprise

publique de l’industrie et du commerce) che non può mai fallire perchè

ha la garanzia dello Stato francese che è nel contempo una banca!!

Ferrovie dello Stato SpA è una società sulla quale pende sempre come

una spada di Damocle la privatizzazione visto che nel 2015 il governo

aveva anche “scelto” come “consigliori” per privatizzare FS società

come McKinsey & Company, con Ernst & Young Financial Business Advisors

Spa e che le letterine ossessive di Bruxelles ce lo ricordano

costantemente: quand’è che privatizzate il resto? ci scrivono, “le

privatizzazioni non sono state sufficienti” e così via dicendo (cfr.

https://scenarieconomici.it/il-paradosso-del-doppio-legame-ue/)

Insomma quanto sopra dovrebbe bastare e avanzare per stracciare gli

accordi e non procedere se ci vogliamo tenere le nostre stazioni e la

nostra ferrovia, visto che ha tutta l’aria di essere una mossa per

indebitare FS e poi privatizzarla. Ai soliti francesi. E vale la pena

di sfidare apertamente le istituzioni europee per le eventuali

sanzioni che ostenteranno per ricattarci e farci fare il “buco”, e

aprirci da nord a sud (ONG e TAP) come “scatolette di tonno”.

Non solo, ma consiglierei ai vertici di FS di dismettere le società

all’estero e di concentrarsi su tutte le carenze, che sono tante, in

Italia: binari chiusi, o binari unici, treni fatiscenti e sporchi,

riduzione delle frequenze e così via dicendo.

Meno internazionalizzazione e più servizio pubblico locale!

Nicoletta Forcheri 6/3/2019