Legittima difesa, 25 deputati M5s non partecipano al voto

Diverse assenze al voto alla Camera sulla legittima difesa tra le file del Movimento 5 stelle. Su 219 deputati appartenenti al gruppo, si legge dai tabulati della votazione finale, erano presenti in 165. Tra gli assenti risultano “in missione” ministri come Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Giulia Grillo, e altri esponenti di governo come Stefano Buffagni, Laura Castelli, Vincenzo Spadafora, Davide Crippa, Carlo Sibilia, Alessio Villarosa, Manlio Di Stefano, Emanuela Claudia Del Re.

In 25 però non hanno partecipato al voto pur risultando presenti in Aula. Forse hanno seguito il consiglio dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso che, prendendo la parola un attimo prima del voto finale, ha detto: “Io non sono cambiato, io sono libero. Invito i miei ex colleghi a fare come me: abbandonare l’aula”. (askanews)