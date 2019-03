Feltri vuole comprare ‘Il Giornale’: “Siamo ai contatti preliminari”

“Il Giornale? Lo comprerei se fosse possibile. Al momento è ancora solo un pourparler, ma diciamo che l’interesse da parte mia c’è. Poi, intendiamoci, se non me lo vendono non è che mi sparo…”. A rivelarlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, attuale direttore di “Libero”, che, già due volte direttore del “Giornale” e autore del rilancio della testata nel dopo Montanelli, oggi che il quotidiano della famiglia Berlusconi attraversa un momento difficile, sta pensando di rilevarne la proprietà.

“Al momento siamo ai contatti preliminari – chiarisce – non si può chiamare trattativa. Con Mondadori un abboccamento c’è stato ma, si sa, chi decide su queste cose è il Cavaliere, e lui non ha mai venduto nemmeno una macchina usata…”, scherza Feltri. “In ogni caso – assicura – io il Giornale lo conosco bene, diciamo che saprei dove mettere le mani per rilanciarlo. E credo che ci siano le condizioni per farlo”.