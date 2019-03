Primarie Pd, Prodi: “rinascita di uno spirito antico”

Condividi

“Sono soddisfatto. Tra le persone che votavano ai gazebo ho avvertito la rinascita di uno spirito antico. Una riscossa psicologica inaspettata. Ritenevo che un’affluenza importante fosse indispensabile per dare forza al candidato vincente. E un’affluenza importante c’è stata. Le primarie sono la più grande manifestazione di democrazia nel nostro Paese, non i giochini calati dall’alto sulle piattaforme digitali. Un milione per me era già un grande traguardo”.