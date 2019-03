Miracolo primarie! Sondaggio TgLa7 di Mentana: Pd al 19,8%

Nuovo sondaggio choc per il Movimento 5 Stelle: secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Pd incassa l’effetto primarie e guadagna in una settimana 1,3 punti, risalendo al 19,8% a un passo da quota 20 mentre i grillini, perdono un altro mezzo punto scendendo al 22,1 per cento.

Crollano i comunisti irriducibili: l’ex LeU (2,4%, -0,6) e Potere al popolo (al 2%, -0,3).

La Lega di Matteo Salvini cresce ancora dello 0,2 per cento e si conferma il primo partito al 33,4 per cento. Nel centrodestra stabili (in lievissima crescita dello 0,1) sia Forza Italia all’8,8% sia Fratelli d’Italia al 4,4 per cento. Una eventuale coalizione di centrodestra, quindi, si confermerebbe come largamente maggioritaria nel Paese.