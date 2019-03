Bologna: 20 furti in tre mesi, sgominata banda di albanesi

Più di 20 furti in abitazione nel giro di tre mesi, in qualche coso degenerati in rapine, con violente aggressioni alle vittime che li avevano scoperti. La squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito sei provvedimenti cautelari nei confronti di un gruppo di albanesi accusati di appartenere a una banda specializzata nei furti in casa, commessi tra agosto e ottobre 2018 a Bologna, Casalecchio, Castenaso e Granarolo.

Avrebbero realizzato un bottino complessivo che supera i 250mila euro fra soldi, gioielli e altra merce di valore, in parte recuperata. La Polizia ha infatti individuato un negozio di ‘Compro oro’ del centro che ricettava gli oggetti preziosi rubati.

Approfondimenti nei tg di E’tv.