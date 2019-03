Trovati 110 mila euro in contanti nella casa popolare di un Rom

Trovati a Fontanelle 110 mila euro in contanti nascosti nella casa di uomo di origini rom. Secondo quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari devono restare all’uomo.

PESCARA − I Carabinieri hanno trovato in casa di un uomo di origini rom a Fontanelle 110 mila euro in contanti, nascosti in un intercapedine. I soldi devono restare all’uomo e alla sua compagna, entrambi disoccupati e sconosciuti al fisco. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea che ha respinto la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal sostituto procuratore Marina Tommolini dopo l’intervento degli uomini delle forze dell’ordine in casa dell’uomo, in via Caduti per servizio.