Napoli, il Comune non paga: centinaia di lavoratori senza stipendio

«Rischiamo di finire in mano agli usurai», queste le parole dei gillet gialli napoletani, senza stipendio da due mesi. Questa mattina hanno scioperato in piazza per chiedere al Comune di Napoli l’immediato pagamento delle mensilità. AM News Fonte: Agenzia Vista

Secondo i dati del comune, i debiti di Napoli al 31 dicembre 2017 sono pari a più di 2 miliardi e 600 milioni di euro. Come spiega al Post l’assessore Panini, questa cifra è la somma di diversi fattori: «Oltre ai criteri di prudenza che compaiono come due nuove voci nel bilancio, c’è il debito finanziario vero e proprio (mutui, obbligazioni) pari a circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, c’è l’anticipazione di liquidità ricevuta dal governo pari a 1 miliardo e 54 milioni di euro e c’è il fondo di rotazione per oltre 181 milioni di euro».