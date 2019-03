Malta: imbrattano il Kappara Bridge con scritte immigrofile, sanzionati attivisti Sea Watch

Non è finito il braccio di ferro tra Malta e la Sea Watch.

Tre attivisti della Ong infatti sono stati sanzionati con una multa da 6000 euro da parte dell’Autorità per i Trasporti di La Valletta per aver imbrattato con scritte e slogan il Kappara Bridge. A pagare la pesante multa saranno Daniel Tamino Bohm, Jelka Elena Kretzschmar e Marco Muller. Tutti e tre sono attivisti della ong che di fatto ha come mission principale quella di salvare migranti in mare per poi portarli nei porti europei.

I tre erano stati arrestati dopo che la polizia aveva lanciato l’allarme per alcuni atti vandalici sul ponte con scritte: “Porti aperti” e “Libertà per le barche”.