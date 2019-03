Gip: i genitori di Renzi restano agli arresti domiciliari

I genitori dell’ex premier Matteo Renzi restano agli arresti domiciliari: il gip di Firenze, Angela Santechi, ha infatti confermato il provvedimento per Tiziano Renzi e Laura Bovoli. La decisione è stata presa dopo l’interrogatorio di garanzia dei due, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono stati depositati degli atti di indagine “compiuti prima dell’interrogatorio e sui quali non ci siamo potuti difendere”: è stato il primo commento dell’avvocato Federico Bagattini. Già martedì la Procura di Firenze aveva dato un parere negativo alla revoca per gli arresti domiciliari presentata dal legale a causa del rischio di reiterazione del reato.

Le accuse della Procura – In sostanza, ai genitori dell’ex premier vengono contestate fatture false e gonfiate per circa 250mila euro. Ad emetterle sarebbe stata la “Marmodiv”, una delle cooperative coinvolte nell’inchiesta. La “Marmodiv”, per la quale è stato chiesto il fallimento a ottobre, sempre secondo l’accusa, sarebbe stata utilizzata per “alleggerire” degli oneri previdenziali e fiscali la società della famiglia Renzi, la “Eventi6”. Secondo i pm inoltre la “Marmodiv”, che distribuisce materiale pubblicitario della “Eventi6”, “con il consenso del committente, ha sistematicamente destinato, fin dall’origine, al macero una parte del materiale pubblicitario affidatole per la distribuzione”.