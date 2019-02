I giornaloni si suicidano e poi pretendono i sussidi

Condividi

Marcucci lo ha tirato in ballo accusando la maggioranza di voler togliere i finanziamenti ai giornali non considerati amici. Frignano in nome della libertà di stampa che vorrebbero togliere agli altri, con loro ridicola propaganda contro le immaginarie fake news. Bagnai risponde così: