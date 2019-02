Catania: donna pestata in strada, arrestato rumeno

Nel pomeriggio del 26 febbraio, agenti delle Volanti hanno arrestato il pregiudicato rumeno TATAR Ioan Octavian. (classe 1978), responsabile del reato di lesioni personali e, per i reati di minacce e percosse, hanno indagato in stato di libertà la connazionale T.L.T. (classe 1985).

Intorno, alle ore 17:30, il personale della Volante, mentre transitava per via Etnea, è stato contattato da un utente il quale ha riferito di un’aggressione fisica ai danni di una donna, in atto in via Luigi Sturzo. Prontamente giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di una donna anch’ella rumena, riversa al suolo in posizione supina, priva di sensi e con il volto tumefatto; pertanto, hanno allertato personale del 118 che ha provveduto al traporto della donna presso il nosocomio Garibaldi, ove le veniva rilasciato un referto con prognosi di 30 giorni a seguito delle ferite riportate.