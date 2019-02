Global compact, tre deputati M5s hanno votato No con Pd e Leu

Condividi

Via libera a una mozione che impegna il governo a non sottoscrivere il Global Compact. Tre deputati di M5s, però, votano no in dissenso rispetto al gruppo pentastellato che si è invece astenuto.

La mozione di Fdi prevede che il governo è impegnato “a non sottoscrivere il Global Compact” e “a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund”: lo prevede una parte della mozione di Fdi.