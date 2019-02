Torino: marocchino devasta arredi dell’ospedale e 12 auto in sosta

Serata di follia quella di venerdì notte, 22 febbraio. Poco dopo le due un marocchino di 31 anni, armato di spranga, ha prima danneggiato alcuni arredi del pronto soccorso del Maria Vittoria poi le auto in sosta trovate lungo il percorso (in corso Tassoni, nei pressi dell’ospedale e in via Cibrario) mentre era diretto verso Piazza Statuto.

A segnalare l’accaduto agli agenti della Squadra Volante è stato il personale di vigilanza dell’ospedale. Lungo il tragitto i poliziotti hanno anche trovato due bidoni dell’immondizia rovesciati per terra e la spranga utilizzata per la scorribanda. Arrivati in corso Francia, all’altezza con via Principi d’Acaja, gli agenti hanno rintracciato e fermato l’uomo.