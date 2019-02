Libano: la UE impedisce il ritorno dei profughi in Siria

BEIRUT – L’Unione Europea prende decisioni sul destino dei profughi siriani in Libano “basandosi solo su ragioni politiche e non tiene conto di questioni socio-economiche”: lo ha detto oggi il presidente libanese Michel Aoun dopo aver incontrato a Beirut l’alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e la sicurezza Federica Mogherini.

In un comunicato della presidenza della Repubblica libanese diffuso dai media locali, Aoun ha ribadito la posizione del Libano riguardo alla necessità del circa milione di profughi siriani di “tornare nelle zone sicure della Siria”.