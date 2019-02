Genitori di Renzi al giudice: “Siamo due pensionati”

“Siamo due pensionati”. Così Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, hanno risposto nell’interrogatorio dal gip a una domanda in cui si chiedeva loro quale fosse l’attività che svolgono attualmente. Lo ha riferito l’avvocato difensore Federico Bagattini dopo aver ricordato che Laura Bovoli si è dimessa dalle cariche in Eventi 6, la società di famiglia, e che Tiziano Renzi ha cancellato la sua iscrizione dagli agenti di commercio.

“Abbiamo presentato al giudice un’istanza per la revoca degli arresti domiciliari di Tiziano Renzi e Laura Bovoli vista l’insussistenza dell’esigenza delle misure cautelari”. Lo ha detto l’avvocato Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia di Firenze dopo gli interrogatori dei genitori dell’ex premier. Dopo la moglie, Tiziano Renzi è stato interrogato per circa due ore. Sull’istanza di revoca il pm deve dare parere e il gip ha tempo cinque giorni per decidere. ansa